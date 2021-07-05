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В Челнах ускорят ремонт инфекционной больницы из-за роста заболеваемости COVID-19

16:52, 05.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Челнах ускорят ремонт инфекционной больницы из-за роста заболеваемости COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил ускорить ремонт инфекционной больницы в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Все работы должны быть завершены к началу сентября.

«Все наши обращения к руководству республики подписаны, есть полное понимание, что блок «Б» должен в начале сентября работать с учетом той нагрузки, которую мы сегодня уже испытываем по провизорным госпиталям. У нас на очереди следующие блоки: «Г», «А», — приводят его слова «Челнинские известия».

Градоначальник заметил, что работникам исполкома следует каждую неделю инспектировать ход работ на объекте.

В июне в мэрии Челнов сообщили, что ремонт блока «Б» инфекционной больницы планируют завершить к концу августа — началу сентября этого года. Там уже отремонтировали кровлю, начали делать ремонт фасада и проводить коммуникации.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктураМедицина Татарстан
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