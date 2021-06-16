Ремонт блока Б инфекционной больницы Челнов планируют завершить к концу августа — началу сентября

В Набережных Челнах ремонт блока Б инфекционной больницы планируют завершить к концу августа — началу сентября этого года, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью автограда.

На объекте уже отремонтировали кровлю, проводится ремонт фасада и инженерных коммуникаций. Медучреждение оснастят современными вентиляционными системами.

На первом этаже появится лабораторный корпус площадью 1,2 тыс. кв.м, а ее новое оборудование позволит делать более тысячи ПЦР-анализов в сутки. На втором и третьем этаже разместят инфекционные отделения стационара. Также в медучреждении появится отделение ВИЧ-инфекции с паллиативными койками.

Мэр Челнов Наиль Магдеев сообщил, что есть вопросы по приобретению и установке оборудования в блоке Б. «Одним словом, еще дополнительные финансовые ресурсы нужны», — констатировал он.

В 2018-2020 годах в инфекционной больнице Челнов провели капремонт корпуса В, там появилось новое медицинское и технологическое оборудование на сумму 773,2 млн рублей. Планируется также отремонтировать блоки А, Г, Д.

Татьяна Демина