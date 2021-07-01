В Казани на проведение этно-fashion фестиваля в июле потратят 15 млн рублей

На проведение мероприятия «Стиль жизни — Культурный код» в формате «Этно-fashion фестиваля» в Казани потратят 15 млн рублей. Фестиваль пройдет в столице Татарстана с 23 по 27 июля такой тендер есть на сайте госзакупок.



Цель проведения фестиваля — продвижения отрасли народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства России. Заказчиком выступает Минкульт республики.



Согласно документам, мероприятие планируется проводить в таких местах, как галерея современного искусства, Набережная озера Кабан и территория музея-заповедника «Казанский Кремль». Рассчитывается, что каждая площадка сможет вместить не менее 100 человек.

В Галерее современного искусства и Национальном музеи пройдет Арт Выставка декоративно-прикладного искусства, образовательные бизнес-программы и выступления, показы дизайнерских коллекций. На набережной расположатся мастер-классы, торговая площадка и фудкорт, на территории территории Казанского Кремля планируется вечерний показ дизайнерских коллекций, канцерная программа и в завершении фестиваля световое шоу.

От подрядчика требуется подготовить дизайн-проект фирменного стиля и логотипа, создать сайт мероприятия, программу. Также требуется организационно-техническое и информационное обеспечение и продвижение мероприятия. Нужно организовать питание и проживание.



Уже сейчас известно, что в Казани закупят ветки для уличной искусственной новогодней елки на 249 840 рублей. Необходимо закупить 360 веток, каждая из которых обойдется в 694 рубля.

Маргарита Головатенко