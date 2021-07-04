В Набережных Челнах из окна общежития упал ребенок

Фото: прокуратура РТ

В 23-м комплексе Набережных Челнов из окна на 3,5 этаже многоквартирного дома (общежития) упал пятилетний мальчик. По предварительной информации, это случилось, когда он облокотился на москитную сетку.

Фото: прокуратура РТ

Ребенка с травмами головы и тела госпитализировали в БСМП. На место происшествия выехал зампрокурора Челнов Айдар Салимуллин, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фото: прокуратура РТ

Все обстоятельства случившегося выясняет полиция. По предварительной информации, семья ребенка благополучная, на учете органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних не стоит. Проверка находится на контроле прокуратуры.

Фото: прокуратура РТ

По данным прокуратуры на 2 июля, в Татарстане с начала 2021 года из окон частных и многоквартирных домов упали 16 детей. В Казани зафиксировано шесть таких случаев: по одному в Авиастроительном, Кировском, Московском, Ново-Савиновском, Советском и Приволжском районах.

Татьяна Демина