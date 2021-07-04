В Набережных Челнах из окна общежития упал ребенок
В 23-м комплексе Набережных Челнов из окна на 3,5 этаже многоквартирного дома (общежития) упал пятилетний мальчик. По предварительной информации, это случилось, когда он облокотился на москитную сетку.
Ребенка с травмами головы и тела госпитализировали в БСМП. На место происшествия выехал зампрокурора Челнов Айдар Салимуллин, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Все обстоятельства случившегося выясняет полиция. По предварительной информации, семья ребенка благополучная, на учете органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних не стоит. Проверка находится на контроле прокуратуры.
По данным прокуратуры на 2 июля, в Татарстане с начала 2021 года из окон частных и многоквартирных домов упали 16 детей. В Казани зафиксировано шесть таких случаев: по одному в Авиастроительном, Кировском, Московском, Ново-Савиновском, Советском и Приволжском районах.
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