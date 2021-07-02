В Татарстане с начала года зафиксировано 16 случаев падения детей из окон

В Татарстане с начала 2021 года из окон частных и многоквартирных домов упали 16 детей. В Казани зафиксировано шесть таких случаев: по одному в Авиастроительном, Кировском, Московском, Ново-Савиновском, Советском и Приволжском районах.

Также по одному падению детей из окон зарегистрировано в Набережных Челнах, Бугульме, Чистополе и Бавлах. По два случая зафиксировано в Альметьевске, Зеленодольске и Лаишево, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Прокуратура Татарстана напоминает родителям о необходимости усиления контроля за малолетними детьми во избежание несчастных случаев: не следует оставлять ребенка без присмотра в комнатах с открытыми окнами. Рекомендуется установить специальные фиксаторы и блокираторы, которые не позволят детям открыть окно.

В прокуратуре также обратили внимание, что москитная сетка не может уберечь детей от падений из окна.



Накануне под Казанью в детском коммерческом лагере ООО ЦР «Инженеры будущего+» на базе гостиничного комплекса «Регина» в поселке «Петровский» девятилетний мальчик упал из окна на пятом этаже: он облокотился на москитную сетку, когда играл с другими детьми. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Татьяна Демина