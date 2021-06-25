В Крыму ущерб от наводнения превысил 200 млн рублей

Глава правительства Республики Крым Юрий Гоцанюк заявил, что ущерб от наводнения вырос до 201 млн рублей.

«По состоянию на сегодня согласно актам администраций городов и районов, составляет 201 миллион 74 тысячи. Выплаты пострадавшим продолжаются. Выплаты получили 941 гражданин на сумму более 60 миллионов рублей», — цитирует его «РИА Новости».

Вчера сообщалось, что предварительный ущерб оценивается в 171 млн рублей. 634 человека получили выплаты на сумму 37 млн рублей.

Алексей Нечаев