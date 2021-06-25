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В Крыму ущерб от наводнения превысил 200 млн рублей

19:45, 25.06.2021

Глава правительства Республики Крым Юрий Гоцанюк заявил, что ущерб от наводнения вырос до 201 млн рублей.

«По состоянию на сегодня согласно актам администраций городов и районов, составляет 201 миллион 74 тысячи. Выплаты пострадавшим продолжаются. Выплаты получили 941 гражданин на сумму более 60 миллионов рублей», — цитирует его «РИА Новости».

Вчера сообщалось, что предварительный ущерб оценивается в 171 млн рублей. 634 человека получили выплаты на сумму 37 млн рублей.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия
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