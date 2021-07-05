Татарстанские абитуриенты могут получить образовательный кредит с государственной поддержкой

Отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк напоминает о возможности получить образовательный кредит с государственной поддержкой.



Денежные средства выдаются на любую форму обучения по основным профессиональным образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки.

На образовательный кредит с господдержкой могут претендовать только граждане России, которые выбрали вуз, участвующий в программе субсидирования. По состоянию на июнь 2021 года в этом списке числится 561 образовательная организация.

Кредитные средства являются целевыми. Они не выдаются абитуриенту на руки, а перечисляются в вуз в счет оплаты за обучение.

Важно, что по условиям государственной программы банк предоставляет льготный период на время обучения в вузе (до пяти лет) и поиск работы (девять месяцев). В это время оплачивать необходимо только проценты по займу, а не основной долг. Это сделано для того, чтобы кредитная нагрузка росла постепенно и не давила на бюджет студента в самом начале его карьеры.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Татарстан традиционно считается студенческим регионом. В рамках нашей ESG-повестки развития населения — это одно из приоритетных направлений, которое создает дополнительные возможности прежде всего для молодежи. Только за первые 5 месяцев 2021 года мы выдали образовательных кредитов на общую сумму более 16 млн рублей».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»