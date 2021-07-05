В Нижнекамске отключат горячую воду в ряде домов

В Нижнекамске проведут ремонт на участке теплосети на улице Бызова и проспекте Шинников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Горячей воды не будет с 8.30 7 июля до 17.00 9 июля по следующим адресам:

улица Бызова: №3, 5, 5а, 6, 7, 7а, 7б, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 22а, 24, 24а, 24б, 26, 28, 30, 32;

проспект Шинников: №71, 73, 79, 46, 47, 51, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 64/29, 66, 67, 69, 75, 81;

улица Менделеева: №24а, 32, 32б, 34, 36, 36а;

проспект Химиков: №81/24, 83, 87, 95, 97, 99;

улица Лесная: №43, 45, 27;

а также в детских садах №8, 45, 61, 63, 69, 35, 49, 66, 68, 70, школах №7, 21, 17, 25, ДЮСШ-3, музыкальной школе №3, татарской школе №5, станции переливания крови и женской консультации.

В Набережных Челнах приступили к четвертому этапу опрессовки теплосетей. Работы продлятся до 12 июля включительно.

Алексей Нечаев