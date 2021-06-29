В Набережных Челнах приступают к четвертому этапу опрессовки теплосетей

Во вторник, 29 июня, в Набережных Челнах приступают к четвертому этапу опрессовки теплосетей. Работы продлятся до 12 июля включительно.

На период опрессовки водоснабжение отключат на объектах Юго-западной части Челнов. Воды не будет в поселках Сидоровка, ГЭС, промплощадках, БСИ, 20-м, 21-м и 22-м комплексах, а также в Замелекесье, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью автограда.

Первый этап опрессовки теплосетей в Челнах стартовал 17 мая. «В этом году у нас запланировано шесть этапов опрессовки: два — в старой части города, четыре — в новой», — рассказал в начале прошлого месяца заместитель главного инженера филиала компании «Татэнерго» Денис Волков.



Третий этап опрессовки, который начался в Челнах 15 июня, завершили досрочно. коммунальные службы оперативно провели опрессовку около 40 км магистральных и 50 км внутриквартальных трубопроводов, что позволило подключить горячую воду уже 23 июня.



Татьяна Демина