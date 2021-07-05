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В Татарстане за сутки зарегистрировали 40 новых случаев COVID-19

11:33, 05.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки зарегистрировали 40 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 40 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 22 638 татарстанцев.

Вылечились за сутки в республике четыре человека, всего — 20 309.

Самые свежие и актуальные новости о коронавирусе на утро 5 июля в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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