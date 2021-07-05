В Татарстане за сутки зарегистрировали 40 новых случаев COVID-19
В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 40 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 22 638 татарстанцев.
Вылечились за сутки в республике четыре человека, всего — 20 309.
Самые свежие и актуальные новости о коронавирусе на утро 5 июля в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».
Татьяна ДеминаОбществоМедицина Татарстан
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