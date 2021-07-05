За сутки в России выявили 24 353 случая заболевания COVID-19

За последние сутки в России выявили 24 353 новых случая коронавируса. Всего заболевших по стране выявили 5 635 294 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 5 июля, за сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 14 540 человек, всего выздоровевших — 5 083 441 человек. За сутки коронавирус унес жизни 654 россиян, всего от инфекции скончались 138 579 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 25 142 заболевших коронавирусом россиянах. Самые свежие и актуальные новости о коронавирусе на утро 5 июля в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко