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В России за минувшие сутки выявили 25 142 новых случая COVID-19

11:34, 04.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 25 142 новых случая COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за минувшие сутки выявили 25 142 новых случая COVID-19. Это максимальное значение со 2 января. Общее число выявленных случаев достигло 5 610 941, сообщает оперштаб РФ.

За сутки выздоровели 15 484 пациента с коронавирусом, всего — 5 068 901. Умерли 663 человека за сутки, за весь период пандемии жертвами инфекции стали 137 925 россиян.

Последние новости о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

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