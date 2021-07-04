В России за минувшие сутки выявили 25 142 новых случая COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 25 142 новых случая COVID-19. Это максимальное значение со 2 января. Общее число выявленных случаев достигло 5 610 941, сообщает оперштаб РФ.

За сутки выздоровели 15 484 пациента с коронавирусом, всего — 5 068 901. Умерли 663 человека за сутки, за весь период пандемии жертвами инфекции стали 137 925 россиян.

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