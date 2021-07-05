Татарстан потратит на образовательные мультфильмы по архивному делу 4,6 млн рублей
Госкомитет Татарстана по закупкам разместил тендер на оказание услуг по созданию проекта «Истәлек» («Память») на первом этапе, который предусматривает комплекс взаимосвязанных мероприятий и материалов.
Так, планируется создание:
- анимационного сериала «Приключение Блокнота и Печати. Архивное дело» по архивному делу;
- мультимедийных интерактивных звуковых иллюстрированных модулей «Истәлек. Архивное дело»;
- мультимедийных интерактивных анимационных ребусов;
- портала «Истәлек» для нужд Госкомитета РТ по архивному делу.
Образовательную программу создают с целью популяризации архивного дела среди населения разных возрастных групп, привлечения дополнительных финансовых средств от услуг, оказываемых государственными архивными учреждениями, и сохранения исторического и культурного наследия РТ. Срок оказания услуг — 1 ноября текущего года.
Известно, что Минкульт Татарстана потратит 2 млн рублей на переозвучку мультфильмов, переведенных на татарский. В список входят такие мультфильмы, как «Нюша и медведь», «Ежик в медведвежьей шкуре», «СуперМегаЭкстраПрофи», «Добро, зло и девочки», «Воздух для вдохновения», «Холодная война» и другие. Всего в списке значатся 50 мультипликационных картин.
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