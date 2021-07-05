Татарстан потратит на образовательные мультфильмы по архивному делу 4,6 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Госкомитет Татарстана по закупкам разместил тендер на оказание услуг по созданию проекта «Истәлек» («Память») на первом этапе, который предусматривает комплекс взаимосвязанных мероприятий и материалов.



Так, планируется создание:

анимационного сериала «Приключение Блокнота и Печати. Архивное дело» по архивному делу;

мультимедийных интерактивных звуковых иллюстрированных модулей «Истәлек. Архивное дело»;

мультимедийных интерактивных анимационных ребусов;

портала «Истәлек» для нужд Госкомитета РТ по архивному делу.

Образовательную программу создают с целью популяризации архивного дела среди населения разных возрастных групп, привлечения дополнительных финансовых средств от услуг, оказываемых государственными архивными учреждениями, и сохранения исторического и культурного наследия РТ. Срок оказания услуг — 1 ноября текущего года.



Известно, что Минкульт Татарстана потратит 2 млн рублей на переозвучку мультфильмов, переведенных на татарский. В список входят такие мультфильмы, как «Нюша и медведь», «Ежик в медведвежьей шкуре», «СуперМегаЭкстраПрофи», «Добро, зло и девочки», «Воздух для вдохновения», «Холодная война» и другие. Всего в списке значатся 50 мультипликационных картин.

Маргарита Головатенко