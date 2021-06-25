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Минкульт Татарстана потратит 2 млн рублей на переозвучку 50 мультфильмов на татарский язык

09:53, 25.06.2021 1
Минкульт Татарстана потратит 2 млн рублей на переозвучку 50 мультфильмов на татарский язык
Фото: realnoevremya.ru

Минкульт Татарстана потратит 2 млн рублей на переозвучку мультфильмов, переведенных на татарский. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно документации, в список входят такие мультфильмы, как «Нюша и медведь», «Ежик в медведвежьей шкуре», «СуперМегаЭкстраПрофи», «Добро, зло и девочки», «Воздух для вдохновения», «Холодная война» и другие. Всего в списке значатся 50 мультипликационных картин.

Неделю назад Walt Disney анонсировал выход нового мультсериала о приключении бурундуков Чипа и Дейла. Продолжение мультфильма получило название Chip 'n' Dale: Park Life («Чип и Дейл: Жизнь в парке»).

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:55
    Ерундой занимаются! Лучше бы на эти деньги закупили овощи в Казань.
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