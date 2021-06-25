Минкульт Татарстана потратит 2 млн рублей на переозвучку 50 мультфильмов на татарский язык

Минкульт Татарстана потратит 2 млн рублей на переозвучку мультфильмов, переведенных на татарский. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно документации, в список входят такие мультфильмы, как «Нюша и медведь», «Ежик в медведвежьей шкуре», «СуперМегаЭкстраПрофи», «Добро, зло и девочки», «Воздух для вдохновения», «Холодная война» и другие. Всего в списке значатся 50 мультипликационных картин.

Неделю назад Walt Disney анонсировал выход нового мультсериала о приключении бурундуков Чипа и Дейла. Продолжение мультфильма получило название Chip 'n' Dale: Park Life («Чип и Дейл: Жизнь в парке»).



Ольга Плешкова