В Казани на время ограничат движение по улице Аделя Кутуя

По улице Аделя Кутуя в Казани временно ограничат движение, такое распоряжение подписано в исполкоме города.



Движение по дороге от здания №106а до здания №114 будет закрыто включительно до 20 августа. Ограничения связаны со строительством наружных сетей теплоснабжения, сообщает мэрия города.

Фото: kzn.ru

В Казани с 5 по 14 июля ограничено движение по улице Маяковского. Это связано с проведением строительных работ.

Также в городе временно перекроют улицу Тверскую. Ограничения будут действовать с 5 по 19 июля. Будет закрыт участок дороги возле домов №7 и №9б.

Маргарита Головатенко