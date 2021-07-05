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В Казани на время ограничат движение по улице Аделя Кутуя

09:31, 05.07.2021
В Казани на время ограничат движение по улице Аделя Кутуя
Фото: realnoevremya.ru

По улице Аделя Кутуя в Казани временно ограничат движение, такое распоряжение подписано в исполкоме города.

Движение по дороге от здания №106а до здания №114 будет закрыто включительно до 20 августа. Ограничения связаны со строительством наружных сетей теплоснабжения, сообщает мэрия города.

Фото: kzn.ru

В Казани с 5 по 14 июля ограничено движение по улице Маяковского. Это связано с проведением строительных работ.

Также в городе временно перекроют улицу Тверскую. Ограничения будут действовать с 5 по 19 июля. Будет закрыт участок дороги возле домов №7 и №9б.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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