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Товарооборот Татарстана с Пермским краем за год достиг 15 млрд рублей

09:18, 05.07.2021
Товарооборот Татарстана с Пермским краем за год достиг 15 млрд рублей
Фото: пресс-служба президента РТ

Товарооборот Татарстана и Пермского края за год достиг уровня 15 млрд рублей, объемы ввоза и вывоза примерно равны, сообщает пресс-служба президента РТ.

Во время последнего визита делегации Татарстана в Пермский край в мае стороны подписали соглашение о сотрудничестве, которое требует более детального плана по отраслям.

Фото: пресс-служба президента РТ

По словам президента Татарстана Рустама Минниханова, РТ и Пермский край готовы обмениваться опытом в сфере создания институтов и инфраструктуры привлечения инвесторов, цифровизации экономики, развития интеллектуальной транспортной системы, подготовки кадров на базе ресурсных центров для отраслей экономики и формирования комфортной городской среды.

Фото: пресс-служба президента РТ

Напомним, товарооборот Татарстана с Приморским краем за год составил 730 млн рублей, преимущественно это поставки из Татарстана.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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