Товарооборот Татарстана с Приморским краем за год составил 730 млн рублей

Товарооборот Татарстана с Приморским краем за год составил 730 млн рублей, преимущественно это поставки из Татарстана, рассказала сегодня руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Татарстан подписал с Приморьем соглашение, в рамках которого СК «АК барс» будет строить для региона суда на СПГ. Есть интерес в сотрудничестве с Приморским краем у предприятий из ОЭЗ «Алабуга». Предприятия нефтехимии хотят нарастить поставки в этот регион, а также производители медицинских изделий.



Сейчас Минниханов находится в Приморье с рабочим визитом, одна из целей которого — участие в заседании совета директоров «Вертолеты России».

Также Минниханов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписали новое Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

