Татарстанцев осудят за сбыт наркотиков в крупном размере в Алтайском крае
В суд Барнаула направлено уголовное дело в отношении граждан из Краснодарского и Алтайского краев и Татарстана — они занимались незаконным сбытом наркотиков, сообщает МВД по Алтайскому краю.
Злоумышленники вступали в сговор с лицами, формировали для них тайники-«закладки» и сообщали по телефону их местонахождение. За это им переводили деньги через электронные платежные системы.
В августе 2020 года наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю пресекло действия группы. При задержании у обвиняемых изъяли наркотики синтетического происхождения (около 400 грамм) и сотовые телефоны, в которых была переписка с их соучастниками.
Фигурантам предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в крупном размере — размере (ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1; п.«г» ч.4 ст.228.1; п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ). По этим статьям закон предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.
В конце июня жителя Башкирии поймали в Татарстане с наркотиками и фальшивыми деньгами. По версии следствия, подозреваемый купил в Санкт-Петербурге 10 поддельных пятитысячных купюр, а также запрещенные вещества — гашиш и амфетамин для дальнейшего сбыта.
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