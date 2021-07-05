Татарстанцев осудят за сбыт наркотиков в крупном размере в Алтайском крае

Фото: 22.мвд.рф

В суд Барнаула направлено уголовное дело в отношении граждан из Краснодарского и Алтайского краев и Татарстана — они занимались незаконным сбытом наркотиков, сообщает МВД по Алтайскому краю.



Злоумышленники вступали в сговор с лицами, формировали для них тайники-«закладки» и сообщали по телефону их местонахождение. За это им переводили деньги через электронные платежные системы.

В августе 2020 года наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю пресекло действия группы. При задержании у обвиняемых изъяли наркотики синтетического происхождения (около 400 грамм) и сотовые телефоны, в которых была переписка с их соучастниками.

Фото: 22.мвд.рф

Фигурантам предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в крупном размере — размере (ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1; п.«г» ч.4 ст.228.1; п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ). По этим статьям закон предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

В конце июня жителя Башкирии поймали в Татарстане с наркотиками и фальшивыми деньгами. По версии следствия, подозреваемый купил в Санкт-Петербурге 10 поддельных пятитысячных купюр, а также запрещенные вещества — гашиш и амфетамин для дальнейшего сбыта.

Маргарита Головатенко