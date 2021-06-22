Жителя Башкирии поймали в Татарстане с наркотиками и фальшивыми деньгами

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Верхнеуслонского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Башкирии. Ему предъявлено обвинение по ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации) и ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, совершенные в крупном размере). Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, подозреваемый купил в Санкт-Петербурге 10 поддельных пятитысячных купюр, а также запрещенные вещества — гашиш и амфетамин для дальнейшего сбыта.

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4 марта этого года был остановлен автомобиль «Лада Ларгус» на посту ГИБДД «Малиновка» в Верхнеуслонском районе РТ — водитель ехал в Уфу. Были досмотрены личные вещи водителя, так как мужчина вел себя подозрительно. У него были обнаружены и изъяты поддельные деньги и наркотики. Он признал свою вину.

В начале года в Верхнеуслонском районе РТ сотрудники полиции задержали 32-летнего жителя Башкирии, перевозившего 1,8 кг гашиша. По словам задержанного, он приобрел наркотики в интернет-магазине для личного потребления.

Алексей Нечаев