ВОЗ рекомендовала прививаться от COVID-19 двумя дозами одной вакцины

Фото: Максим Платонов (архив)

Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинироваться от коронавируса двумя дозами одного препарата. Как на организме человека отражается «смешанная» вакцинация, пока не исследовано.

«У нас пока нет данных относительно того, сохранится ли иммунная реакция в случае смешанного графика вакцинации, а также будет ли его применение безопасно», — цитирует ТАСС руководителя департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен.

Она напомнила, что проводился эксперимент, в ходе которого человеку сначала ввели препарат британско-шведской компании AstraZenecа, а спустя время, в качестве второй дозы, вакцину от коронавируса американской компании Pfizer. «Мы имеем на этот счет разрешительную рекомендацию», — отметила О'Брайен.

Фото: Максим Платонов (архив)

В России началась «экстренная» вакцинация россиян от коронавируса. Она продлится до формирования в стране коллективного иммунитета. Под «экстренной» вакцинацией подразумевается ревакцинация граждан, которые сделали прививку от COVID-19 полгода назад и вакцинация лиц, переболевших вирусом спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания.



Татьяна Демина