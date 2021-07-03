Под Казанью очевидцы увидели в небе самолет — он похож на Ту-160

Фото: очевидец

Над Высокогорским и Пестречинским районами очевидцы увидели в небе самолет, который напоминает Ту-160. «Реальному времени» сообщили, что его видят не первый раз. Местные жители предполагают, что их несколько. Также самолеты видели над Дербышками.

В марте первый модернизированный Ту-160М с новыми двигателями совершил перелет с Казанского авиационного завода на летно-испытательную базу ПАО «Туполев» в подмосковном Жуковском для подготовки к следующему этапу полетов — предварительным испытаниям.



Алексей Нечаев