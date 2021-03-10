Ту-160М совершил перелет с Казанского авиационного завода на испытательную базу

Первый модернизированный Ту-160М с новыми двигателями совершил перелет с Казанского авиационного завода на летно-испытательную базу ПАО «Туполев» в подмосковном Жуковском для подготовки к следующему этапу полетов — предварительным испытаниям. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».



Ракетоносец пилотировал экипаж под руководством заслуженного летчика-испытателя РФ Анри Наскидянца. Полет прошел в штатном режиме.

Уточняется, что самолет успешно прошел заводские испытания.

Напомним, глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями НК-32-02 совершил первый полет в начале ноября прошлого года с аэродрома Казанского авиазавода им. С.П. Горбунова.