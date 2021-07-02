Moet Hennessy приостановит поставки шампанского в Россию

Фото: Максим Платонов (архив)

Один из крупнейших производителей шампанских вин Moet Hennessy временно приостанавливает поставку своей продукции в Россию. Это связано с поправками в закон РФ о регулировании производства и оборота алкогольной продукции, одобренными Совфедом.

Они устанавливают новое определение «игристых вин (шампанского)». «Как считают в Moet Hennessy, принятие законопроекта обяжет производителей шампанских вин из региона Шампань переименовать свою продукцию в РФ в «игристое вино», пройти повторную сертификацию и изменить маркировку», — пишет «Коммерсант».

Как выяснило в прошлом году «Реальное время», рынок игристых вин в России в первые три квартала 2020-го показал наилучший рост по сравнению с предыдущими годами. Так, только в Татарстане продажи напитка за 3 года выросли на треть. Одной из причиной могло стать усиление контроля со стороны надзорных органов за качеством продукта: настоящее шампанское отличают от «газированного вина».



Татьяна Демина