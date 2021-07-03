В Татарстане сегодня утром на водоемах спасатели нашли тела двух утонувших мужчин

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня в 8.15 в Набережных Челнах спасатели вытащили тело мужчины 1995 года рождения из реки Камы напротив пляжа «Сандали». Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются — тело передано полицейским.

фото: ГУ МЧС России по РТ

В 10.30 спасатели извлекли тело мужчины 1961 года рождения. Он утонул в пруду на реке Ирнешь в селе Абдрахманово Альметьевского района РТ. Тело нашли в 15 метрах от берега на глубине 3 метров. Предварительная причина происшествия — купание в нетрезвом виде.

Несколько дней назад в Кировском районе Казани из озера Изумрудного извлекли тело 16-летнего подростка.



Алексей Нечаев