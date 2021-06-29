В Казани из озера Изумрудное извлекли тело 16-летнего подростка

Фото: прокуратура РТ

В Кировском районе Казани из озера Изумрудное извлекли тело 16-летнего подростка, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По предварительным данным, подросток купался в водоеме с двумя приятелями.

Фото: прокуратура РТ

На место происшествия выехал зампрокурора Кировского района Казани Марат Когай. Обстоятельства случившегося выясняются.

Сообщение о пропаже подростка из виду поступило в МЧС по Татарстану в 14.15. На место выехали экстренные службы. Тело утонувшего спасатели ЗПСО-2 извлекли с 8-метровой глубины в 20 метрах от берега в 18.27.

Фото: прокуратура РТ

С начала 2021 года в Казани зарегистрировали 32 происшествия на воде, в которых погибли 14 человек, спасено 18.

По данным МЧС по РТ, с 1 июня на воде в Татарстане погибли 22 человека, из них один ребенок. Спасли 13 человек, в том числе троих детей. Только за прошедшие выходные на татарстанских водоемах, по данным МЧС, утонули четыре человека, двоих спасли.

Маргарита Головатенко