В Казани спасатели эвакуировали женщину, которая упала из окна на козырек балкона

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Казани спасатели эвакуировали женщину, которая упала из окна на козырек балкона. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Случай произошел на улице Хлебозаводской, 5. 50-летняя женщина выпала из окна 4-го этажа на козырек балкона 2-го этажа. Дежурная смена спасателей подняла пострадавшую через окно и транспортировала в автомобиль скорой помощи.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

В апреле в казанском поселке Дербышки мужчина выпал из окна четвертого этажа на козырек аптеки.



Ольга Плешкова