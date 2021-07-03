В Казани спасатели эвакуировали женщину, которая упала из окна на козырек балкона
В Казани спасатели эвакуировали женщину, которая упала из окна на козырек балкона. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.
Случай произошел на улице Хлебозаводской, 5. 50-летняя женщина выпала из окна 4-го этажа на козырек балкона 2-го этажа. Дежурная смена спасателей подняла пострадавшую через окно и транспортировала в автомобиль скорой помощи.
В апреле в казанском поселке Дербышки мужчина выпал из окна четвертого этажа на козырек аптеки.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым