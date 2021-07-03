Новости общества

15:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани спасатели эвакуировали женщину, которая упала из окна на козырек балкона

13:49, 03.07.2021
В Казани спасатели эвакуировали женщину, которая упала из окна на козырек балкона
Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Казани спасатели эвакуировали женщину, которая упала из окна на козырек балкона. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Случай произошел на улице Хлебозаводской, 5. 50-летняя женщина выпала из окна 4-го этажа на козырек балкона 2-го этажа. Дежурная смена спасателей подняла пострадавшую через окно и транспортировала в автомобиль скорой помощи.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

В апреле в казанском поселке Дербышки мужчина выпал из окна четвертого этажа на козырек аптеки.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также