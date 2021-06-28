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В Казани обнаружили нелегальную свалку остатков асфальта площадью 300 кв. метров

22:10, 28.06.2021 1
В Казани обнаружили нелегальную свалку остатков асфальта площадью 300 кв. метров
Фото: eco.tatarstan.ru

В Казани выявили несанкционированную свалку лома асфальтового и асфальтобетонного покрытия и продуктов переработки старых асфальтовых покрытий. Ее площадь составила 300 кв. метров, объем — 160 куб. метров.

О нелегальном скоплении отходов на улице Технической сообщили местные жители. На место выезжали экологи, которые подтвердили факт природоохранного нарушения.

Специалисты направили запрос в Управление Росреестра по РТ, чтобы установить собственника земельного участка, на котором образовалась нелегальная свалка, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Напомним, в прошлом году в Татарстане ликвидировали более 1,5 тысячи несанкционированных свалок. За 2020 год в республике удалось пресечь примерно 2 тыс. нарушений в сфере обращения с отходами. Составлено 1 379 протоколов, наложено штрафов на сумму свыше 13 млн рублей, заведено 14 уголовных дел.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22:22
    главное чтоб теперь поскорее убрали и нашли виновных
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