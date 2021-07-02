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Минздрав Татарстана: ревакцинация идет полным ходом, никто никого не ограничивает

11:26, 02.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минздрав Татарстана: ревакцинация идет полным ходом, никто никого не ограничивает
Фото: Максим Платонов

Ревакцинация от коронавируса в Татарстане возможна. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев, отвечая на вопрос «Реального времени».

— Лично я привит дважды — в декабре и в июне. Ревакцинация идет полным ходом, никто никого не ограничивает, такая возможность существует. Если кто-то желает добавить антител — можно прийти, обратиться и еще раз получить вакцину. Мы будем приветствовать, — сказал он.

По словам Абашева, для ревакцинации нужно выбрать тот препарат, который есть в доступе:

— Они все одинаковые с точки зрения эффективности, у них только механизмы разные.

1 июля в Москве началась повторная вакцинация от коронавируса. Она проводится в 20 пунктах препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт». Тогда в пресс-службе Минздрава Татарстана «Реальному времени» сообщили, что ревакцинация планируется по всей стране, однако подробностей о сроках и иных деталях проведения процедуры в республике у регионального министерства пока нет. В Минздраве РТ сообщат, как только появится информация.

ОбществоМедицина Татарстан
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