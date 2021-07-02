Экс-игрок «Химок» Вячеслав Зайцев перешел в УНИКС

Защитник Вячеслав Зайцев стал игроком УНИКСа, сообщает пресс-служба казанского клуба.

31-летний российский баскетболист подписал контракт сроком на один сезон с возможностью продления еще на год.

Зайцев большую часть профессиональной карьеры провел в БК «Химки», за который играл последние семь сезонов. За этого время он выиграл с командой Единую лигу ВТБ и пять раз завоевывал серебряные награды чемпионата страны.

Напомним, БК «Химки» не подал заявку на участие в Единой лиге ВТБ в сезоне-2021/22 из-за финансовых проблем.