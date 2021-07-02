Более половины россиян не поддерживают введение нового локдауна

Против нового локдауна выступают более половины россиян (51%) — опрошенные считают, что это отрицательно скажется на экономике, сообщается в исследовании банка «Открытие».



28% респондентов считают, что для введения нового локдауна в их регионе нет медицинских оснований. Каждый пятый россиянин считает, что только локдаун поможет остановить распространение вируса в России — они поддерживают введение карантина.

Больше всего поддерживающих идею карантина в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (32%), а еще в Москве и Подмосковье (28%). В ПФО таковых — 15%, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что возможность введения нового локдауна в стране в настоящий момент не обсуждается. До этого Песков выразил мнение, что вспышка заболеваемости COVID-19 в Москве и России диктует необходимость введения жестких мер. Он объяснил это тем, что здоровье россиян — абсолютный приоритет.

Маргарита Головатенко