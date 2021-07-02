В Казани предложили проводить в парках и скверах выставки бездомных животных

В Казани в парках и скверах могут начать проводить выставки бездомных животных, с которых любой желающий сможет забрать питомца к себе домой. С такой инициативой выступил мэр города Ильсур Метшин во время посещения приюта для бездомных собак «Зооцентр» в поселке Мирном.

Для животных здесь уже построили отапливаемый корпус с вольерами, возводится манеж, где желающие забрать животное из приюта могут познакомиться с собакой, карантинный блок с теплыми полами. Сейчас в приюте содержат 700 собак.

Фото: kzn.ru

— Мы ставим перед собой задачу — сделать Казань городом без брошенных животных. В мире не так много городов, которые могут похвастаться решением данной проблемы. К сожалению, многие воспринимают животных как игрушку — подарили на день рождения, поиграли немного, а потом бросили. Так формируются стаи, которые нападают на людей, — сказал Метшин.

После ремонта приюта модернизация продолжится. До конца года планируется реконструировать второй корпус, что позволит дополнительно содержать еще 1,2 тыс. животных, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.



Напомним, в казанских поселках начнут работать бесплатные мобильные пункты вакцинации и стерилизации собак. Уже завтра, 3 июля, мобильный пункт будет работать в поселке Вознесенском Советского района, возле ДК «Вознесенское».

