Черчесов представил свое объяснение словам Путина про смену кадров

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил слова президента России Владимира Путина про решение о смене кадров в национальных командах по хоккею и футболу. Он полагает, что не все поняли ее так, как следует понимать на самом деле.

— Высказывание Путина про смену кадров? Я читать умею и сейчас вам все расшифрую. Просто вы с ним не общались, а мне честь такая выпала. То, что он сказал, переводя на русский, означает: надо сесть, подумать и принять решение. То же, что я вам сегодня и сказал, — сообщил тренер.



Фото: kremlin.ru

У Черчесова также спросили про возможную карьеру в политике, на что тот ответили категорическим отказом.



Напомним, ранее на прямой линии Путин заявил о необходимости рассмотреть кадровый вопрос в сборных страны из-за их неудовлетворительного выступления на международных соревнованиях.