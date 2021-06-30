Путин о сборных России по футболу и хоккею: «Надо подумать о кадровых решениях»

Президент России Владимир Путин высказался о выступлении сборных страны на футбольном Евро-2020 и чемпионате мира по хоккею. По его словам, руководству в этих видах спорта необходимо подумать над кадровыми перестановками.

«После поражения сборных России и по хоккею, и по футболу нужно подумать в том числе и о кадровых решениях. У России очень хороший потенциал в футболе и хоккее, после поражений нужно двигаться дальше, не посыпая голову пеплом», — сказал Путин.

При этом он отметил, что в России достаточно специалистов, которые могут исправить положение.

«Реальное время» ведет текстовую трансляцию с прямой линии с Владимиром Путиным.