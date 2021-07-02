«Нижний Новгород» — «Рубин»: Кварацхелия и Хакшабанович начнут матч в старте

Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами на контрольный матч между «Нижним Новгородом» и «Рубином».

В составе казанского клуба с первых минут выйдут Хвича Кварацхелия и Сеад Хакшабанович. По представленной пресс-службой графике, черногорский хавбек будет играть в центральной зоне, где составит тройку с Оливером Абильдгором и Хваном Ин Бомом.

В воротах «Рубина» в старте сыграет 16-летний Артем Исмагилов — воспитанник клуба.

Фото: vk.com/fcrk

У «Нижнего Новгорода» в стартовом составе выйдут сразу два новичка. Ворота команды будет защищать Артур Нигматуллин, а на краю атаки сыграет экс-игрок «Рубина» Денис Ткачук.

Напомним, встреча начнется в 15.00 по мск и пройдет в Нижнем Новгороде.