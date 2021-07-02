«Рубин» сыграет с «Нижним Новгородом» в контрольном матче

«Рубин» встретится с «Нижним Новгородом» в контрольном матче в рамках первого тренировочного сбора в межсезонье.

Игра состоится в Нижнем Новгороде и начнется в 15.00 по мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на клубном ТВ «Рубина».

Ранее команды уже встречались в Казани. Тогда победу с минимальным преимуществом одержали футболисты «Рубина» (2:1). Дублем в составе казанцев отметился Кирилл Косарев, у гостей отличился Артем Галаджан.

После этой игры «Рубин» успел провести гостевую контрольную встречу с «Уралом», где проиграл со счетом 0:2. Также состав казанцев пополнился двумя новичками — защитником Иваном Савицким и опытным хавбеком Владиславом Игнатьевым.

Подробнее о первом матче между «Рубином» и «Нижним Новгородом» можно почитать в материале «Реального времени».