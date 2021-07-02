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Прокуратура проводит проверку после ДТП в Кукморе

14:22, 02.07.2021
Прокуратура проводит проверку после ДТП в Кукморе
Фото: realnoevremya.ru

На место аварии в Кукморском районе выезжал местный прокурор Антон Чураков. По факту случившегося проводится процессуальная проверка, ее ход и результаты находятся на контроле прокуратуры. Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

ДТП произошло 29 июня этого года. 45-летний водитель автомобиля Toyota Corolla ехал по улице Рабочий переулок в Кукморе и выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину 1965 года рождения. Сообщалось, что автовладелец был пьян. В результате ДТП пешеход получила ушиб головного мозга и была госпитализирована.

Общество Татарстан
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