Прокуратура проводит проверку после ДТП в Кукморе

На место аварии в Кукморском районе выезжал местный прокурор Антон Чураков. По факту случившегося проводится процессуальная проверка, ее ход и результаты находятся на контроле прокуратуры. Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



ДТП произошло 29 июня этого года. 45-летний водитель автомобиля Toyota Corolla ехал по улице Рабочий переулок в Кукморе и выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину 1965 года рождения. Сообщалось, что автовладелец был пьян. В результате ДТП пешеход получила ушиб головного мозга и была госпитализирована.