В Казани мужчина ударил женщину ножом за отказ угостить сигаретой

В Казани мужчина ударил ножом женщину за отказ угостить его сигаретой. Об этом рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по РТ.

Случай произошел в кафе на улице Деловой в Кировском районе Казани. Женщина с супругом отдыхали в кафе. В какой-то момент она вышла на улицу покурить, прохожий попросил у нее сигарету. Женщина отказала, на что мужчина вытащил нож и ударил ее в живот, после чего убежал.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого на улице Шоссейной. Им оказался ранее судимый 59-летний мужчина. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Женщина госпитализировала в Горбольницу №7.

В Татарстане продолжается расследование уголовного дела об убийстве рабочим супругов в Челнах.

Ольга Плешкова