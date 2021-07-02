Выявлен 41 новый случай коронавируса в Татарстане

В Татарстане за сутки число случаев коронавируса выросло на 41 — до 22 515. Об этом сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

— Несмотря на то, что в июне суммарно заболеваемость была ниже мая на 7%, с 25 июня отмечается прирост случаев заболевания на 14%, — говорит представитель РПН.

Она отметила, что есть прирост заболевших, сейчас он составляет 0,2%. В Татарстане остается большое количество еще не болевших, а также переболевших и уже потерявших иммунитет.