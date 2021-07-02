В Татарстане из-за жары участились случаи обострения сердечно-сосудистых заболеваний — видео

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Из-за жары татарстанцы стали чаще обращаться в больницы, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Так, в отделении кардиологии горбольницы №7 в Казани в июне количество пациентов увеличилось на треть — в сутки за помощью врачей обращаются до 30 человек, почти половину из которых госпитализируют.



Медики призывают обращаться за помощью, если в груди появился дискомфорт и боль, холодный пот, головокружение, общая слабость и т.п. Сердечно-сосудистые заболевания могут обостриться после перенесенного коронавируса, особенно в жарку погоду.

Чтобы избежать риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, врачи советуют вакцинироваться от COVID-19. По их словам, жаркая погода для этого не противопоказана.

В жару число обращений в территориальные поликлиники возросло, рассказала на этой неделе заместитель главврача ГКБ №16 Казани по клинико-экспертной работе, врач-невролог Ирина Сурженко. В основном обращаются люди, страдающие хроническими заболеваниями. Это в том числе и профилактические обращения, связанные с целью коррекции состояния, предотвращения обострения хронических заболеваний.

Татьяна Демина