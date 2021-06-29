Как не получить солнечный удар и не попасть на больничную койку

Обезвоживание и повышение температуры тела могут быть фатальными

Тепловые и солнечные удары во многом схожи между собой. Первые могут произойти в любом месте, где повышена температура — в помещении, на улице, а вторые сопровождаются повышенным солнечным излучением, при этом повышена температура воздуха. Главный специалист по общеврачебной практике Минздрава РТ Люция Фейсханова дала советы, как защититься от этого: нужно соблюдать питьевой режим, правильно выбирать одежду, помнить о том, какие необходимо принимать препараты, если у вас есть хронические заболевания, особенно заболевания сердечно-сосудистой системы. Есть определенная категория людей, для которых эти состояния — тепловой и солнечный удар — могут быть особенно опасны: возрастные группы: пожилые люди, дети; люди с теми или иными хроническими заболеваниями, при которых обезвоживание и повышение температуры тела могут быть фатальными.

Заведующий отделением кардиологии РКБ Альберт Гильманов говорит, что люди, состоящие на учете по причине наличия хронических заболеваний, более ответственно относятся к своему здоровью.



— Пациенты, уже имеющие хронические заболевания, — это самая дисциплинированная группа. Они знают о том, что скоро будет повышение температуры, вовремя принимают препараты, планируют свой выход на улицу, знают о возможных последствиях и поэтому вовремя контролируют свое состояние — измеряют давление, в некоторых случаях неоднократно в течение нескольких часов, когда испытывают какой-то дискомфорт, — поделился врач наблюдениями.

Важно вместе со своим лечащим доктором заранее продумывать действия в момент колебания показателей организма — давления, пульса. Лечащий врач обязательно объяснит пациенту, как выходить из той или иной ситуации. Люди же, которые не знают о своих заболеваниях, о возможных сбоях в работе систем организма или по какой-то причине вынуждены находиться на улице под активным солнцем или в жарком помещении, могут получить тепловой и солнечный удар с симптоматикой различной степени тяжести, отметил Гильманов.

Врач озвучил несколько градаций тепловых и солнечных ударов. Все они — с вовлечением неврологической симптоматики.

Легкая степень: проявление слабости, дискомфорта.

Средняя степень: присоединяется неврологическая симптоматика, вплоть до визуальных и слуховых галлюцинаций, головокружения.

Более тяжелая степень — судороги — неконтролируемое движение мышц.

В последнем случае важно, чтобы на помощь пришли окружающие, оказали первую помощь и при необходимости вызвали скорую для оказания первой неотложной помощи. Скорая помощь привозит пациента в прикрепленное подразделение, там выяснят, есть ли вовлечение сердечно-сосудистой системы и требуется ли госпитализация для пациента, добавил Гильманов.

На вопрос, влияет ли на пациентов с кардиологическими особенностями не только жара, но и, например, перепады давления при грозе, врач ответил утвердительно:

— Любые перепады температуры и атмосферного давления негативно сказываются на каждом из нас, особенно на тех, у кого есть субстрат для болезни. Поэтому переход с крайне жаркой погоды на грозу и снижение температуры или, если взять зимний период, выход на плюсовые температуры с резких минусов — все эти показатели увеличивают обострения внезапных первичных ситуаций у кардиологических пациентов.

Заместитель главного врача ГКБ №16 Казани по клинико-экспертной работе, врач-невролог Ирина Сурженко согласилась с коллегой в части того, что пациенты, имеющие хронические заболевания — неврологические, а иногда и в сочетании с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, более дисциплинированны: стараются в жаркие дни избегать пребывания на солнце, соблюдать питьевой режим, строже придерживаются режима лекарственного дозирования.

Она отметила, что те пациенты, которые не имеют в анамнезе каких-либо заболеваний, не состоят на диспансерном учете у врача, более подвержены негативному температурному и солнечному воздействию.

Нужно стараться придерживаться общих рекомендаций:



Поменьше пребывать на солнце в часы наиболее ярко выраженной инсоляции — с 11 до 16 часов.

Стараться правильно употреблять жидкость — в течение дня необходимо потреблять достаточное количество жидкости равными порциями, желательно не пить за раз более 500 мл, в течение суток следует выпивать не менее 2—2,5 л, можно и больше.

При ощущении повышенного воздействия солнечной инсоляции либо теплового воздействия необходимо сразу перейти в тень, принять горизонтальное положение или хотя бы положение сидя — чтобы избежать обморочного состояния.

В жару число обращений в территориальные поликлиники возросло, подтвердила Ирина Сурженко. В основном обращаются люди, страдающие хроническими заболеваниями. Это в том числе и профилактические обращения, связанные с целью коррекции состояния, предотвращения обострения хронических заболеваний.

Она добавила, что, конечно, обращения связаны и с острыми состояниями, связанными с тепловым и солнечным воздействием, но таких случаев немного.

— В основном это связано с тем, что молодежь не соблюдает рекомендации, которые в СМИ достаточно широко публикуются, они надеются на свою молодость и здоровье.

Опасна ли жара молодым?

Альберт Гильманов рассказал о том, как выглядит «молодой пациент» и почему инфаркт на фоне перегрева организма может случиться у людей 22—28 лет. По словам врача, в 100% случаев это курящий человек — никотин однозначно ускоряет проявления сердечно-сосудистой катастрофы. Неважно, курил ли человек сегодня или 5 лет назад: опыт с никотином — это всегда попадание в группу риска. Курение кальяна относится сюда же.

В 90% случаев это не полный человек, склонный к нормальной конституции — 60—70 кг, среднего или высокого роста — такой концентрат мышц, успеха и силы. Это человек, который позволяет себе в каких-то моментах понадеяться на свою молодость.

По словам врача, провокация инфаркта миокарда осуществляется либо на фоне интенсивной физической нагрузки, либо на фоне нахождения в жарком помещении — в бане, сауне, при злоупотреблении спиртными напитками.

Лишний вес также является причиной обострения сердечно-сосудистых заболеваний:

— 10% из всех, кто попадают к нам, — это люди с повышенным весом — за 130—140 кг, — заявил Гильманов.

Главный специалист по общеврачебной практике Минздрава РТ Люция Фейсханова подтвердила слова завкардиологией РКБ, что за медицинской помощью обращаются люди, провоцирующим фактором для обострения заболевания которых стал алкоголь, физические нагрузки.

— Это очень опасно. Часто случаи, когда человеку стало плохо, происходят во время отдыха на воде, так как это нередко сопровождается злоупотреблением алкоголем. Алкоголь способствует обезвоживанию организма — в этом случае риск тромботических осложнений повышается, — пояснила врач.

В городах люди бережнее относятся к своему здоровью

— Чаще всего проявляют большую заинтересованность в своем здоровье лица, проживающие в мегаполисах, — отметил тенденцию Гильманов. — И как бы некорректно это ни звучало, это люди с высшим образованием.

Кардиолог сказал, что ему импонирует тот факт, что люди интересуются своим здоровьем, задают вопросы, пытаются понять причинно-следственную связь между здоровьем и внешними факторами, на него влияющими.

— Это важно, когда человек интересуется собой, хочет быть осведомленным о своих действиях, может провести грань между тем, что ему можно, а что нельзя, в критических ситуациях может контролировать себя и предпринять какие-то шаги, которые предупредят катастрофу.

Говоря о кондиционерах, Люция Фейсханова отмечает, что кондиционер должен работать на той мощности и на той температуре, при которой человеку комфортно:



— Ориентироваться нужно на свои ощущения, но когда на улице очень жарко, мы чаще встречаемся со случаями переохлаждения на фоне работы кондиционера. Внимательнее относитесь не только к себе, но и к тем, кто находится с вами в помещении. Если кому-то стало холодно и люди просят повысить температуру работы кондиционера, то стоит к этому прислушаться.

Люция Исхаковна советует воздержаться от интенсивных занятий спортом, если в фитнес-центре недостаточно регулируется уровень температуры и влажности.



— Если вы чувствуете при занятиях спортом дискомфорт: кружится голова, повышена потливость, стоит воздержаться от интенсивных физических нагрузок. А особенно — на улице в дневное время суток, — отметила врач.

Также она настоятельно рекомендует избегать употребления алкоголя в любом виде и количестве. Пить воды стоит больше, чем обычно, считает врач.

— Вместо кваса, чая, кофе, сладких газированных напитков пейте больше чистой негазированной воды. Носите ее с собой везде.

Что касается режима питания, то рекомендации связаны с избеганием употребления продуктов, которые задерживают жидкость: мучные, соленые, копченые, жареные продукты.

Альберт Гильманов относительно физической нагрузки в жару посоветовал перенять опыт жителей жарких южных городов — сиесту, когда никто не выходит на улицу. По его словам, если температура окружающей среды повысилась до +32 и выше в тени, а на солнце это выше +40, то для организма возникает определенная нагрузка. 500 метров пройти еще не проблема, но вот если больше — это уже может негативно сказаться, но специалист не считает, что переходы из +24 в помещении в +32 на улицу опасны.

— Вы видели, как выглядят южные города во всем мире? Там никто не выходит в такую погоду. Если вам нужно попасть из пункта А в пункт B, у вас есть машина с кондиционером. Во всех офисах и ТЦ есть система кондиционирования, — отметил кардиолог.



Жара — не противопоказание для вакцинации

Врачи в этом вопросе единогласны: жара никоим образом не влияет на возможность вакцинации и не является причиной медотвода.

Гильманов считает, что при обострении хронических заболеваний или присоединении инфекционных можно говорить о медотводе на определенный момент, но решение принимает лечащий врач:

— По истечении нескольких недель, когда обострение уходит в стадию компенсации, мы говорим о том, что противопоказанием к вакцинации заболевание не является.

Ирина Сурженко добавила, что есть заболевания, связанные с протекающими аутоиммунными процессами организма, которые могут быть противопоказанием к вакцинации в конкретном моменте, но об этом скажет врач.

Она напомнила, что перед началом вакцинации всегда проводится осмотр врача и принимается решение о возможности вакцинации на основании данных, полученных от пациента и в результате его обследования и наблюдения.

Люция Фейсханова считает, что заболевание коронавирусом на фоне хронических заболеваний гораздо более опасно, чем для здоровых людей.

— Некоторые препараты, которые используются на фоне обострения хронических заболеваний, имеют свои противопоказания и их не назначают пациентам с ковидом. Поэтому лучше привиться.



Екатерина Гузанова