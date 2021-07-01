В Набережных Челнах достроили один из трех новых детских садов

В Набережных Челнах завершили строительство детского сада №131 «Лучики» на 220 мест. Всего по плану в этом году в автограде должны появиться три новых дошкольных учреждения.

Новый детский сад расположен в 63 комплексе Челнов. Он построен по национальному проекту «Демография», сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью города.

Фото: nabchelny.ru

Строительство детского сада «Лучики» обошлось в 246,5 млн рублей. В нем организуют работу 12 групп, шесть из которых ясельные.

Фото: nabchelny.ru

Еще два новых детских сада в Набережных Челнах появятся в в жилом районе «Притяжение» ( №85 «Карусель) и в 34 микрорайоне жилого района «Прибрежный» (№130 «Калейдоскоп»). По словам замруководителя исполкома города Ильмира Исхакова, три новых дошкольных учреждения обеспечат 660 новых мест, 360 из которых в ясельных группах.



Для безопасности дошколят каждый детсад будет оборудован 72 камерами, 12 электронными замками на входы и 36 камерами внутреннего наблюдения.

Татьяна Демина