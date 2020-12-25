В 2021 году в Набережных Челнах планируется построить три детских сада

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах в 2021 году появятся три новых детских сада, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью города.

Строительство дошкольных учреждений планируется в жилом районе «Притяжение» поселка Орловка, в 63-м микрорайоне ЖК «Яшьлек» и в 34-м микрорайоне ЖК «Прибрежный».

Как сообщил заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Ильмир Исхаков, три новых детских сада обеспечат 660 новых мест, 360 из которых в ясельных группах.

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов (архив)

В августе в Набережных Челнах получил заключение о соответствии Госстройнадзора Татарстана детский сад, построенный по национальному проекту «Демография».



Татьяна Демина