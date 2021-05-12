Новости общества

13:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Челнах новые детсады оснастят камерами и электронными замками

20:05, 12.05.2021
В Челнах новые детсады оснастят камерами и электронными замками
Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах три новых детских сада оснастят камерами и электронными замками на входах. Об этом заявил сегодня мэр Челнов Наиль Магдеев во время объезда строящихся объектов социального значения.

В Набережных Челнах по национальному проекту «Демография» ведется строительство трех дошкольных учреждений. Для безопасности дошколят каждый детсад будет оборудован 72 камерами, 12 электронными замками на входы и 36 камерами внутреннего наблюдения.

Все три детских сада планируют сдать в этом году. Готовность каждого объекта составляет 40—50 процентов.

Ранее сообщалось, что после трагических событий в Казани в Нижнекамске выставят патрули у каждой школы.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также