В Челнах новые детсады оснастят камерами и электронными замками

В Набережных Челнах три новых детских сада оснастят камерами и электронными замками на входах. Об этом заявил сегодня мэр Челнов Наиль Магдеев во время объезда строящихся объектов социального значения.

В Набережных Челнах по национальному проекту «Демография» ведется строительство трех дошкольных учреждений. Для безопасности дошколят каждый детсад будет оборудован 72 камерами, 12 электронными замками на входы и 36 камерами внутреннего наблюдения.

Все три детских сада планируют сдать в этом году. Готовность каждого объекта составляет 40—50 процентов.

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Ольга Плешкова