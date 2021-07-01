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В Набережных Челнах потушили пожар в промзоне

23:12, 01.07.2021
В Набережных Челнах потушили пожар в промзоне
Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Набережных Челнах потушили пожар на открытой площадке частной организации «Полимер кварц», где загорелись пластиковые отходы. Отрытое горение ликвидировали в 23:06, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Пожар произошел сегодня днем. Угрозы распространения огня и пострадавших не было. На место происшествия выезжал прокурор Челнов Дмитрий Ерпелев.

Фото: прокуратура РТ

По факту пожара прокуратурой организована проверка на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и законодательства об обращении с отходами, сообщил представитель надзорного ведомства.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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