В Набережных Челнах потушили пожар в промзоне
В Набережных Челнах потушили пожар на открытой площадке частной организации «Полимер кварц», где загорелись пластиковые отходы. Отрытое горение ликвидировали в 23:06, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.
Пожар произошел сегодня днем. Угрозы распространения огня и пострадавших не было. На место происшествия выезжал прокурор Челнов Дмитрий Ерпелев.
По факту пожара прокуратурой организована проверка на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и законодательства об обращении с отходами, сообщил представитель надзорного ведомства.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым