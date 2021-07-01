В Набережных Челнах потушили пожар в промзоне

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Набережных Челнах потушили пожар на открытой площадке частной организации «Полимер кварц», где загорелись пластиковые отходы. Отрытое горение ликвидировали в 23:06, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.



Пожар произошел сегодня днем. Угрозы распространения огня и пострадавших не было. На место происшествия выезжал прокурор Челнов Дмитрий Ерпелев.

Фото: прокуратура РТ

По факту пожара прокуратурой организована проверка на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и законодательства об обращении с отходами, сообщил представитель надзорного ведомства.



Татьяна Демина