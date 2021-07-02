Банк ЗЕНИТ принял участие в выставке EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021

Представители Банка ЗЕНИТ приняли участие в Девятой международной промышленной выставке EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021. Мероприятие проходило с 23 по 25 июня 2021 года в городе Алматы.

В рамках выставки состоялся Алматинский бизнес-форум. Ключевой темой мероприятия стала торговля в рамках ЕАЭС, новые вызовы и пути преодоления торговых барьеров. В обсуждении участвовали представители бизнес-сообществ России, Казахстана, Армении, Беларуси, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и других стран Центральной Азии.

Делегация Банка ЗЕНИТ провела переговоры с рядом крупных российских компаний о развитии сотрудничества в части финансирования поставок продукции в Республику Казахстан. Банк ЗЕНИТ повышает доступность кредитов за счет применения льгот государственных программ развития и субсидирования экспортно ориентированных производств.

«Мы видим высокий потенциал для развития бизнеса российских компаний в рамках ЕАЭС. Банк ЗЕНИТ поддерживает отечественных производителей и экспортеров несырьевой продукции с использованием механизмов государственной поддержки в рамках Национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Финансовая поддержка банка позволяет российским компаниям наращивать экспортные поставки и укрепить позиции на внешних рынках», — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Сергей Кулаковкин.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»