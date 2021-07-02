Банк ЗЕНИТ принял участие в выставке EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021
Представители Банка ЗЕНИТ приняли участие в Девятой международной промышленной выставке EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021. Мероприятие проходило с 23 по 25 июня 2021 года в городе Алматы.
В рамках выставки состоялся Алматинский бизнес-форум. Ключевой темой мероприятия стала торговля в рамках ЕАЭС, новые вызовы и пути преодоления торговых барьеров. В обсуждении участвовали представители бизнес-сообществ России, Казахстана, Армении, Беларуси, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и других стран Центральной Азии.
Делегация Банка ЗЕНИТ провела переговоры с рядом крупных российских компаний о развитии сотрудничества в части финансирования поставок продукции в Республику Казахстан. Банк ЗЕНИТ повышает доступность кредитов за счет применения льгот государственных программ развития и субсидирования экспортно ориентированных производств.
«Мы видим высокий потенциал для развития бизнеса российских компаний в рамках ЕАЭС. Банк ЗЕНИТ поддерживает отечественных производителей и экспортеров несырьевой продукции с использованием механизмов государственной поддержки в рамках Национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Финансовая поддержка банка позволяет российским компаниям наращивать экспортные поставки и укрепить позиции на внешних рынках», — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Сергей Кулаковкин.
Справка
ПАО «Банк ЗЕНИТ» образовано в 1995 году. Ключевой акционер — ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне В1 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- («Эксперт РА»). Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».
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