Сразу пять станций в Казани зафиксировали превышение формальдегида в воздухе

В Казани снова выявили превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, следует из данных мониторинга на сайте Гидрометцентра РТ. Сразу пять станций зафиксировали повышенный уровень формальдегида.

Максимальная концентрация формальдегида на утро 1 июля зафиксирована на ПНЗ №7 ул. Декабристов, 183. Там зафиксирован показатель 0,118 при ПДК 0,05. Чуть меньше концентрация зафиксирована на станции ПНЗ №4 по адресу Горьковское шоссе, 2, здесь она составила 0,096. На ПНЗ №6 по улице Степана Халтурина, 10 и ПНЗ №5 на улице Татарстан, 72 концентрация формальдегида держится на уровне 0,056. На ПНЗ №9 на пересечении улиц Побежимова и Ленинградской она составляет 0,052.

Превышение отравляющих веществ в воздухе выявляются уже больше недели. В разные дни Гидрометцентр фиксировал превышение предельно допустимых концентраций таких веществ, как формальдегид, аммиак, фенол, диоксид азота. В Министерстве экологии Татарстана объясняют это несколькими факторами: большое количество автомобильного транспорта, непосредственная близость постов наблюдения к городской инфраструктуре, а также установившаяся жара и почти полное отсутствие ветра, который рассеивал бы то, что выделяют автомобили и промышленные объекты.

Ольга Плешкова