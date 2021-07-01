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В Оренбурге начали работы по увеличению вместимости трибун стадиона

13:52, 01.07.2021
В Оренбурге начали работы по увеличению вместимости трибун стадиона
Фото: vk.com/fcorenburg

В Оренбурге начали работы по увеличению количества посадочных мест на футбольном стадионе «Газовик». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, на стадионе уже сняты кресла с одной из трибун арены. Также окончательно готов проект предстоящих работ. В ближайшее время строители начнут демонтаж.

Напомним, футбольный клуб «Оренбург» не смог получить лицензию на выступление в РПЛ на следующий сезон. Одной из причин стало отсутствие в регионе стадиона вместимостью от 10 тысяч мест.

В итоге «Оренбург» получил лишь лицензию для участия в ФНЛ.

СпортФутбол
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