Для казанских ЖК «Родина» и «Журавли» нарисовали высотки еще для 1,5 тыс. человек и школу

Фото: Дмитрий Кояш / domofoto.ru/CC-BY-NC-ND

Три высотки и школа

Проект планировки территории в районе казанского ЖК «Родина» предусматривает строительство еще нескольких высотных жилых домов почти на 1,5 тыс. человек. Этот проект опубликовали сегодня в сборнике документов мэрии города.

Проектируемый район ограничен улицами Даурской, Аделя Кутуя, Родины и Рихарда Зорге. Большую часть этого района сейчас занимают ЖК «Родина» (застройщик — ООО «Специальный застройщик ТСИ»), ЖК «Журавли» (застройщик — «Унистрой») а также ТЦ «Горки Парк» и «Максидом».

Фото kzn.ru

Как следует из проекта, в этом районе нашлось место для новых многоэтажек. Их будет три, общая площадь жилых помещений — около 36 тыс. кв. м. Ожидается, что там будут проживать 1 468 человек.

Эти дома расположатся на двух участках, они примыкают непосредственно к улице Аделя Кутуя. Первый расположен как раз под боком у ЖК «Журавли», второй — у «Родины». Причем по проекту высота первых двух домов не должна превышать 10 этажей, третьего — 24. Вот их примерное расположение:

В первых двух домах также разместятся дошкольные образовательные организации, в третьем — подземный паркинг и открытая автостоянка. А между жилыми комплексами по проекту должна появиться школа, и довольно крупная — на 1,5 тысячи учеников.



Дома заявил ТСИ

В документе отмечается, что проект выносится на общественное обсуждение по предложению ООО «Специальный застройщик ТСИ». Как уже говорилось, эта компания выступает застройщиком «Родины», а также ЖК «Радужный».

«Спецзастройщик ТСИ» — компания-преемник застройщика «Татстройинвест», следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». Принадлежит кипрскому офшору. В 2020 году выручка «Спецзастройщика ТСИ» превысила 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 681,7 млн рублей.

Любопытно, что хотя один из упомянутых в проекте домов расположится поблизости от «Журавлей», к «Унистрою» он отношение не имеет, об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе компании. Издание также направило запрос в ООО «Спецзастройщик ТСИ». Ответ будет опубликован по получении.

Александр Артемьев