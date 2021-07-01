В Татарстане задержали подозреваемых в ограблении подростка

Сотрудники Росгвардии и патрульно-постовой службы в Альметьевске задержали подозреваемых в ограблении 17-летнего потерпевшего — у него украли смартфон и наличные, сообщает Росгвардия по РТ.



О преступлении заявила мать молодого человека. Это произошло, когда сын находился возле Молодежного центра на улице Ленина поздно вечером. Ущерб жительница Альметьевска оценила в 24 тысячи рублей. Потерпевший пояснил, что к нему подошли двое и отобрали смартфон и наличные в размере 2 тысяч рублей, угрожая расправой. После этого они скрылись.

Стражи правопорядка приступили к объезду территории в поисках разыскиваемых. Подозреваемых обнаружили на той же улице и задержали. У задержанного росгвардейцами гражданина была похищенная наличность, а у задержанного полицией — телефон.

Подозреваемых 2002 и 2004 годов рождения доставили в полицию и возбудили уголовное дело о грабеже.

Фото: 16.rosguard.gov.ru

На прошлых выходных в Татарстане сотрудники Росгвардии задержали мужчину, пытавшегося перевезти чужой автомобиль в свой гараж.

Маргарита Головатенко