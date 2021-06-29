Электросамокаты могут убрать с улиц Казани из-за введенных ограничений

Электросамокаты могут убрать с улиц Казани из-за введенных мэрией ограничений. Об этом сообщили операторы кикшеринга.

В сервисе Urent считают, что ограничение самоката до скорости в 10 км/ч делает сервисы кикшеринга неэффективными. Поездки будут стоить дороже, а проходить дольше, чем на автомобиле. А в компании Whoosh заявили, что при максимально низкой скорости арендных электросамокатов пользователи буду приобретать частные самокаты, что никак не ограничит скорость их передвижения, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, что в Казани приняты новые правила пользования электросамокатами. Чиновники требуют, чтобы скорость движения электросамокатов при движении на тротуарах автоматически ограничивалась до 10 км/ч, что меньше скорости бега человека. Кататься со скоростью 15 км/ч разрешено на велосипедных дорожках — их в городе всего 13. При этом движение на автомобильных дорогах запрещено.

Ольга Плешкова